Ученые обнаружили самые ранние следы, когда-либо сделанные животным

Происхождение 550 млн лет назад симметричных животных с сегментированными телами - это монументальное событие, которое привело к эволюции человека

Самые ранние следы, когда-либо сделанные животным, были обнаружены в Китае.

Окаменелые останки и отпечатки Yilingia spiciformis, что переводится как остроконечная черепашка Илинга - примитивное животное, которое ходило по Земле более полумиллиарда лет назад, были обнаружены в нескольких слоях скал недалеко от восточного города Илин.

Находка восходит к эдиакарскому периоду между 635 и 541 миллионами лет назад.

Происхождение недавно открытых симметричных животных с сегментированными телами (известных как билатерианцы) является монументальным событием в ранней эволюции животных, которое привело к эволюции людей и большинства животных.

До этих двух открытий долгое время считалось, что они появились во время кембрийского взрыва около 541-510 миллионов лет назад, когда многие группы животных впервые появились в летописи окаменелостей. Однако эти окаменелости доказывают, что они появились намного раньше.

«Это открытие показывает, что сегментированные и подвижные животные эволюционировали 550 миллионов лет назад. Мобильность позволила животным оставить безошибочный след на Земле, как в прямом, так и в переносном смысле», - сказал ведущий исследователь Шухай Сяо, профессор геологических наук из Технического колледжа Вирджинии.

Животное, сделавшее последние отпечатки, выглядело бы как многоножка и имело ширину около четверти дюйма и длину четыре дюйма. Исследователи говорят, что оно состояло из 50 или более сегментов тела, спины и живота, а также головы и хвоста.

Находка также указывает на то, что может быть первым примером принятия решений среди животных. След предлагает усилие двигаться к чему-то или от него, что указывает на то, что животное могло иметь сложную центральную нервную систему, пишет The Independent.

«Животные и особенно люди - двигатели и шейкеры на Земле. Их способность формировать лицо планеты в конечном итоге связана с происхождением подвижности животных», - сказал профессор Сяо. «Мы самое сильное животное на Земле. Мы занимаем огромное место не только в передвижении, но и во многих других, более эффективных действиях, связанных с нашей способностью двигаться».

Рэйчел Вуд, профессор Школы геонаук в Эдинбургском университете, которая не участвовала в исследовании, сказала: «Это замечательная находка очень важных окаменелостей. Теперь у нас есть доказательства того, что сегментированные животные присутствовали и получили возможность перемещаться по морскому дну до кембрия, и, что более важно, мы можем привязать фактического "следовщика" к следу. Такое сохранение необычно и дает значительное представление о важном этапе эволюции животных».