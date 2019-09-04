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Послы Евросоюза согласовали продление санкций против России

04.09.2019 20:25
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Послы Евросоюза согласовали продление санкций против России

Ссылаясь на источник, издание РИА Новости сообщило, что постпреды государств Евросоюза планово утвердили продление индивидуальных ограничительных мер против физических и юридических лиц Российской Федерации на полгода. Уточняется, что после всех согласований это решение в обязательном порядке будет одобрено Советом ЕС.

Подчеркивается, что подобные санкции в отношении российских и украинских граждан, обвиняемых Евросоюзом в подрыве территориальной целостности и независимости Украины, были введены в марте 2014 года. С тех пор эти ограничительные меры постоянно продлевались на полгода, передает «Газета.Ru».

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