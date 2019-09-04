Не исключено, что Россия и Украина обменяются пленными 7 сентября

Возможно, что российская и украинская стороны проведут обмен пленными 7 сентября. Как передает Интерфакс, соответствующая информация поступила от двух диписточников. По словам одного из собеседников, обмен действительно планировался на эту дату, но пока что это находится на уровне предварительной договоренности. Окончательно этот вопрос будет согласован в течение ближайших дней.