Слишком большое количество упражнений вредно для здоровья

Мы все знаем, что физические упражнения чрезвычайно важны. Они поддерживают наш вес, полезны для здоровья сердца и даже укрепляют кости (среди всего прочего).

Тем не менее, ученые из Университета Иллинойса в Чикаго предупреждают, что если вы будете слишком много тренироваться, это может быть так же плохо для вас, как и вообще не иметь физической нагрузки.

В многолетнем исследовании, которое проводилось в течение 25 лет, было обнаружено, что люди, которые занимаются физическими упражнениями выше среднего, могут получить атеросклероз. Это может произойти из-за чрезмерного давления на сердце с чрезмерными тренировками.

Рекомендации по физической нагрузке включают не менее 2 часов и 30 минут умеренных физических упражнений в неделю.

Результаты исследования показали, что из 3 175 женщин и мужчин, которые участвовали в исследовании, большое количество мужчин, у которых было больше физической нагрузки, чем рекомендовано, приобрели атеросклероз к моменту достижения среднего возраста. Тем не менее, необходимо провести дополнительные исследования, чтобы понять, как увеличение физических упражнений повлияло на женщин, пишет Her.