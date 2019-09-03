Цифровизация промышленности и индустрия 4.0 - поговорим о трендах на «Технофоруме»

Международная политехническая выставка «Технофорум-2019» состоится с 21 по 24 октября 2019 г. в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на платформе «НТИ Экспо» (Наука-Технологии-Инновации Экспо), которая была создана для демонстрации и внедрения в производство передовых научных достижений России.

Выставка представляет собой уникальную площадку, где встречаются бизнес, наука и производство, а гости и участники выставки могут не только увидеть новые технологические и научные разработки, но также узнать о новых тенденциях в развитии отрасли и пообщаться с экспертами.

В рамках выставки будут представлены конференции, рассказывающие о промышленной революции и нынешних тенденциях в развитии экономики. А соорганизатор выставки Ассоциация «Станкоинструмент» представит конференцию на актуальную тему цифровизации российской промышленности.

В этом году в выставке примут участие представители одной из самых популярных и интересных отраслей промышленности - робототехники. Их можно будет найти в павильоне №1, также, как и экспертов в области промышленной 3D-печати и внедрения в производство технологий виртуальной реальности.

Также, в первые, в рамках выставки состоится «Деловой ланч для маркетологов промышленных компаний: выбор специализированных маркетинговых инструментов и каналов коммуникации для промышленного рынка в условиях цифровизации» и «Конкурс индустриальных проектов для технологов компаний промышленной отрасли».

Выставка традиционно проходит при поддержке ТПП РФ и Комитета

Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке. Подробнее об участии в выставке можно узнать на сайте https://www.technoforum-expo.ru/