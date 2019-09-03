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Взрыв в Кабуле: число погибших выросло до 16

03.09.2019 08:58
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Взрыв в Кабуле: число погибших выросло до 16

В результате взрыва, который талибы устроили в Кабуле неподалеку от комплекса Green Village, число погибших выросло до шестнадцати человек. Как передает РИА Новости со ссылкой на TOLO News, соответствующая информация поступила от представителя МВД Афганистана. По словам источника, речь также идет о 119 раненых. До этого была информация о пяти погибших и 50 пострадавших. Как отмечается, большинство погибших – это мирные жители.

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