В Госдуме прокомментировали обвинения Польши из-за репараций

Депутаты Государственной думы РФ прокомментировали слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака по вопросу компенсации ущерба после Второй мировой войны.

Согласно Потсдамской конференции от 1945 года, Польше причиталась часть репараций из доли СССР, которые поступали из Германии, но в 1954 году по договоренности между СССР и Польской Народной Республикой выплаты репараций прекратились. Теперь же Блащак заявил, что во время отказа от репараций Польша не была суверенным государством, а находилась под сильным влиянием Советского союза. И поэтому, польской стороне полагаются все не выплаченные ранее денежные средства. При этом он называет Россию виновной в том, что репарации не были получены Польшей в полном объеме.

Депутат Государственной думы РФ Сергей Железняк заявил, что Польша, к сожалению, продолжает антироссийскую кампанию, которую вела до сих пор, но теперь, к ней прибавилось искажение исторических фактов в угоду "нынешнему польскому политическому истеблишменту". Он подчеркнул, что данный вопрос носит исключительно политический характер, а польские политики пытаются набрать политические очки спекулируя на антироссийской теме.

Другой депутат Госдумы Виктор Водолацкий назвал Польшу "рупором всей русофобской политики Европы и США" и подчеркнул, что в настоящее время от польских политиков не стоит ждать "здравых мыслей и предложений", пишет РИА Новости.