Поклонская прокомментировала развод с мужем

Депутат Государственной думы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала развод со своим мужем. Она надеется, что на благополучие россиян и РФ в целом ее развод никак не повлияет. Об этом Поклонская написала в своем Telegram-канале.

Депутат отказалась раскрывать подробности развода с Иваном Соловьевым, экс-главой аппарата уполномоченного по правам человека, предоставив такую возможность бывшему супругу. В браке с Соловьевым Поклонская пробыла меньше года.

Ранее в СМИ поступила информация о том, что Соловьев разводится со своей женой. По его мнению, причиной расставания стали лидерские качества, которыми обладают оба супруга, пишет «Московский Комсомолец».