Муж Поклонской сообщил о расставании с ней

Иван Соловьев, бывший руководитель аппарата федерального омбудсмена, заявил, что он расстается со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Соловьев рассказал, что разлад в их семье произошел в силу того, что оба супруга, по своей натуре, лидеры. Он подчеркнул, что именно из-за личностных качеств они не смогли ужиться друг с другом, потому что «один красивый, другой очень красивый, один целеустремленный, другой очень целеустремленный, один умный, другой очень умный», пишет «Газета.Ru».