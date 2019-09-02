Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил о том, что он принял решение уйти в отставку. По его словам, так как в стране намечен и уже сложился курс развития, он считает свою работу на данном этапе выполненной. Бахтадзе поблагодарил своих коллег за поддержку и сотрудничество, выразив благодарность также и коллегам по партии "Грузинская мечта" и ее лидеру Бидзину Иванишвили, подчеркнув, что остается членом партии, пишет РИА Новости.