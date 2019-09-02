В России могут пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

В Пенсионном фонде России предложили пересмотреть критерии, по которым пенсионеру будет назначаться накопительная пенсия. Так, в настоящее время накопительная пенсия назначается в том случае, если сумма накоплений на счету пенсионера превышает 5% от суммы общей пенсии. Если данная сумма ниже указанного критерия, то гражданин получает ее в виде единовременной выплаты. Согласно новой инициативе ПФР, накопительная часть пенсии будет назначаться только тогда, когда сумма накоплений превышает 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера, который в 2019 году составляет 8846 рублей.

Глава аналитической службы НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис прокомментировал предложение ПФР. По его словам, в настоящее время для начисления накопительной пенсии необходимо иметь на накопительном счету 177 тыс. рублей. При этом средний накопительный счет россиянина составляет порядка 73 тыс. рублей. По новым расчетам ПФР пенсионер должен будет иметь на накопительном счету около 400-450 тыс. рублей для назначения накопительной пенсии, а таких согласно аналитическим данным специалистов службы, в стране единицы. Это приведет к тому, что значительно уменьшится начисление накопительных пенсий и увеличится количество единовременных выплат пенсионерам.

В настоящее время данная инициатива рассматривается в Минтруде, который разослал ее на экспертизу в Минфин, Минэкономразвития, ЦБ, Ассоциацию негосударственных пенсионных фондов и Национальную ассоциацию пенсионных фондов. После выработки общей позиции по данному вопросу она будет представлена широкой общественности. Также, в министерстве подчеркнули, что решение по этому вопросу будет приниматься в интересах граждан России, пишет РБК.