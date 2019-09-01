Феномен цветения бамбука

Бамбук является одним из самых быстрорастущих растений на Земле, высота побегов увеличивается ежедневно на 10–100 см. Гигантская трава из семейства Злаков достигает зрелости спустя 5–7 лет. Растение приживается на склонах гор, встречается на побережье тропиков, обладает толстыми стеблями зеленой, черной, белой, оливкой окраски.

Когда цветет

Хотя побеги бамбука тянутся вверх прямо на глазах, чтобы растение выпустило бутоны, иногда проходит время длиной в человеческую жизнь.

Большинство видов культуры цветет однажды, и наблюдается такое явления спустя 50–130 лет. Ботаники до сих пор пытаются разгадать причину удивительного феномена.

Стебли бамбука, которые были получены из одного ростка, обладают одинаковым генетическим составом и зацветают сразу и в Азии, и в США. Кажется, что внутри растений установлен часовой механизм, подающий сигнал

Основные гипотезы

Ботаники предполагают, что массовое цветение, помогает выжить популяции. При появлении семян вымирают целые леса бамбуков. Согласно другой теории, на образование зерен тратится огромная энергия, растение истощается и погибает.

Цветение бамбука практически всегда сопровождается трагическими событиями. Плоды привлекают толпы крыс.

Грызуны с жадностью пожирают фрукты, стремительно размножаются и уничтожают от 90 до 95% урожая, что приводит к голоду и болезням местного населения.