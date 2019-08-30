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На Востряковском кладбище открыли памятник Иосифу Кобзону

30.08.2019 19:40
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На Востряковском кладбище открыли памятник Иосифу Кобзону

На Востряковском кладбище состоялась торжественная церемония открытия памятника народному артисту СССР, депутату шести созывов Государственной думы РФ Иосифу Кобзону. Открывал церемонию спикер Госдумы Вячеслав Володин, который перечислил заслуги артиста перед страной подчеркнув, что все что он делал было направлено на благо россиян и России, пишет ТАСС.

"Человек жив, пока живет память о нем, пока мы его помним, помним, что он сделал для людей, для своей Родины", - сказал Володин.

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