В Госдуме предлагают продлить летние каникулы до октября

Депутат ГД Василий Власов выступил с предложением о продлении школьных и студенческих каникул до первого октября, передает РИА Новости. По его словам, благодаря этому у молодежи появится возможность подрабатывать либо ездить на отдых в сентябре. Соответствующую идею Власов озвучил, обратившись к вице-премьеру Татьяне Голиковой. Экспериментальный проект парламентарий предлагает провести в Хабаровском и Приморском краях.