Первый президент Польши осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой

Первый президент Польши Лех Валенса подверг критике власти страны за то, что они не стали приглашать российского лидера Владимира Путина на празднования, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Как ранее заявляли в Варшаве, это произошло по причине того, что СССР в 1939 году якобы нарушил международное право.

Валенса отметил, что все разногласия надо обсуждать, но не избегать. В этом плане не приглашая Россию можно только усугубить отношения меду странами.