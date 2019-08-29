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Морской огурец или голотурия

29.08.2019 22:48
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Морской огурец или голотурия

Более 500 млн лет тому назад на нашей планете появились уникальные животные – голотурии или морские огурцы. Эти океанические обитатели крайне важны для экологии и поддержания биосферы планеты, поскольку они перерабатывают порядка 90% мертвого биологического материала, очищая тем самым морское дно.

Морской огурец

Тело голотурии (лат. Holothuroidea) даже при малейшем касании сильно сжимается и становится похожим на старинную кубышку либо свежий огурец, отсюда и название.

Кстати, название «морские огурцы» было дано этим животным известным древнеримским писателем Плинием Старшим, а некоторые виды описал сам Аристотель

Несмотря на специфическую форму, 1,1 тыс. видов голотурии является косвенной родней морским ежам и звездам. Они также передвигаются с помощью трубчатых ножек, которые направляются прокачиваемой водой. Плавающие виды таких ножек не имеют, а перемещаются, изгибая тело.

Голотурии довольно крупные, средние размеры варьируются от 10 до 40 см. Но встречаются как совсем крохотные виды голотурий, длиной несколько мм, так и просто гиганты, длина тела которых может достигать 2 м и более. К примеру, вид (Synapta maculata) достигает 5 м в длину.

Морской огурец

Стенки водных легких животного снабжены хорошо развитой мускулатурой, при расслаблении какой расширяется полость легкого и происходит втягивание морской воды через клоаку внутрь, а сокращение приводит к выталкиванию воды из легкого. Благодаря равномерным сокращениям и расслаблениям клоаки и водных легких водой заполняются самые мельчайшие разветвления последних, а растворенный в воде кислород проникает в жидкость полости тела и разносится потом по всему организму.

Морской огурец

Небольшая рыбка – Carapus является сожителем различных видов голотурий. Она использует водные легкие животного как убежище. Carapus проникает через клоаку в тело животного, где и сидит целый день.

Морской огурец

Защищая себя от неприятеля, голотурия может выдуть через анальное отверстие заднюю часть кишки вместе с водными лёгкими и тем самым отпугивает или отвлекает нападающего. Но вскоре все недостающие части тела морской огурец быстро восстанавливает. Также некоторые виды в случае опасности выбрасывают содержащие токсины тончайшие клейкие нити – кювьеровы трубочки. В воде мягкие трубочки быстро твердеют и превращаются в настоящую сеть, которая точно склеивает голодного краба на несколько часов.

Морской огурец

Природными врагами голотурий являются: морские звёзды, брюхоногие моллюски, рыбы и ракообразные.

Некоторые виды голотурий (трепанг) употребляются человеком в пищу. Живут голотурии около десяти лет.

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