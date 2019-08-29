Как сообщают специалисты Банка России, инфляционные ожидания россиян снизились до 9,1% в августе после того, как в июле данный показатель составил 9,4%. Также, свою оценку динамики инфляции дали и профессиональные аналитики, согласно которым годовая инфляция в России будет снижаться и к концу текущего года достигнет 4,1 - 4,3%. После чего, начиная с первого квартала 2020 году произойдет стабилизация инфляции на уровне 4%. Также, уровень инфляции в годовом выражении равный 4% в первом квартале следующего года прогнозируют и специалисты Банка России, пишет ТАСС.