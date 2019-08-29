В Приморье введен режим чрезвычайной ситуации

Как сообщил официальный представитель Администрации Приморского края, в регионе введен режим ЧС. Такое решение принял губернатор Приморья Олег Кожемяко из-за сильных ливневых дождей обрушившихся на регион.

Комментируя данную ситуацию Кожемяко заявил, что введение режима ЧС позволит властям региона более оперативно привлечь необходимые силы и средства для того, чтобы справиться с теми разрушениями, которые были причинены стихией, в частности с восстановлением краевых дорог. При этом губернатор подчеркнул, что режим ЧС не продлится долго, по его мнению, специальный режим может быть снят уже через два дня, пишет РИА Новости.