США пересмотрят военную помощь Украине

Соединенные штаты пересмотрят военную помощь Украине. Такое распоряжение отдал американский лидер Дональд Трамп. Президент США хочет быть уверен, что те денежные средства, которые выделяются на военные нужды, украинские власти используют рациональным образом с учетом интересов Соединенных штатов.

Как сообщает издание Politico, ссылаясь на высокопоставленный источник в Администрации президента США, ревизией военных расходов Украины будут заниматься глава Минобороны США Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. При этом сообщается, что во время проведения проверки, все выплаты украинской стороне будут заморожены.

Известно, что в 2019 финансовом году США выделят Украине $250 млн на военные расходы, а начиная с 2014 года общий объем военной помощи Украине составляет $1,5 млрд, пишет ТАСС.