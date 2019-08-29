В России насчитали шесть миллионов неработающих предпенсионеров

Согласно статистическим данным, в России проживают порядка 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, но только около 4 млн человек или 40% из них трудоустроено. Причем значительная часть предпенсионеров, из 6 млн неработающих, вынуждены были закончить свою трудовую деятельность досрочно.

Специалисты утверждают, что такой "экстремально высокий" уровень безработицы среди россиян предпенсионного возраста связан в первую очередь с тем, что работодатели не спешат принимать на работу данную категорию сотрудников, а также с широким распространением неофициальных трудовых отношений, пишет газета Известия.