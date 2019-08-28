Собянин открыл 16-й детский технопарк в МИРЭА

Фото: Сергей Михеев/РГ

Сергей Собянин открыл уже 16-й по счету в столице детский технопарк, который был сформирован на базе Российского технологического университета (МИРЭА). До конца 2019 г в Москве собираются создать еще 3, пишет rg.ru.

Обучение в новом технопарке для школьников старших классов будет бесплатным. Ребята смогут освоить несколько направлений: IT, радиоэлектронику, биомедицинские и химические технологии. В лабораториях установили тренажеры виртуальной реальности, 3D-принтеры, лабораторные шкафы, микроскопы и прочую технику. На создание технопарка из городского бюджета был выделен грант в размере 84,5 миллиона рублей.

Как заметил столичный градоначальник, на данной площадке созданы все условия для осуществления самых занимательных проектов, которые школьники будут разрабатывать совместно со специалистами.