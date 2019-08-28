Минэкономразвития представило прогноз по курсу доллара до 2024 года

Специалисты Минэкономразвития представили свой прогноз по курсу доллара до 2024 года. Так, согласно их данным, при консервативном сценарии средний годовой курс рубля в 2019 году составит порядка 65,4 рубля за $1, в 2020 году за один доллар будут давать 68,7 рубля, в 2021 году среднегодовой курс рубля будет равен 69,3 рубля за $1, в 2022 году один доллар будет стоить 69,8 рубля, и только в 2023 и 2024 гг стоимость доллара превысит отметку в 70 рублей. Так, в 2023 году за один доллар будут давать 70,1 рубля, а в 2024 - 70,5 рубля.

При этом консервативный прогноз предполагает, что стоимость нефти плавно перейдет к отметке менее $50 долларов за баррель. Так, согласно прогнозу аналитиков ведомства, в 2019 году баррель нефти будет стоить $62,2, в 2020 - $42,5 за баррель, в 2021 году за один баррель нефти будут давать $43,3, в 2022 году один баррель нефти будет стоить $44,2, в 2023 - $45 за баррель, а в 2024 году стоимость барреля нефти будет равна $45,9.

В министерстве представили и базовый сценарий курса доллара по отношению к российской валюте. Так, ожидается, что в текущем году за $1 будут давать 65,4 рубля; 65,7 рубля, 66,1 рубля, 66,5 рубля, 66,9 рубля и 67,4 рубля будет стоить один доллар в 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 годах соответственно.

Что же касается нефти, то, согласно базовому сценарию, стоимость одного барреля не опустится ниже $53 к 2024 году. Прогнозируется, что в 2019 году нефть будет стоить $62,2 за баррель, в 2020 - $57 за баррель, в 2021 - $56 за баррель, в 2022 - $55 за баррель, в 2023 году - $54 за баррель, а в 2024 году - $53 за баррель, пишет ТАСС.