Обнаружена утечка данных россиян в открытый доступ

Программист Леонид Евдокимов обнаружил в свободном доступе личные данные сотен россиян. Так, по представленным им данным, он обнаружил номера телефонов, ICQ, адреса и GPS-координаты граждан России. Евдакимов считает, что личная информация могла быть опубликована оборудованием СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий). Программист рассказал о найденной им утечке личных данных граждан страны в своем докладе «Проруха на СОРМ», сообщает Лента.ру, со ссылкой на TJournal.