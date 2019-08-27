Вот что случится, если обстрелять ураган ядерными бомбами

"Почему бы нам не взорвать их?" - спросил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, говоря об ураганах.

Трамп выступал за ядерное решение уничтожения тропических штормов, обрушившихся на юго-восток США.

Источники, которые слышали личные высказывания президента, утверждают, что Трамп спросил высокопоставленных чиновников что-то вроде: «Они начинают формироваться у берегов Африки, когда они движутся через Атлантику, мы бросаем бомбу в глаз урагана и это нарушает его. Почему мы не можем этого сделать?»

Концепция ядерного уничтожения урагана не нова: в конце 1950-х годов один ученый высказал идею использования ядерных взрывчатых веществ для «изменения путей и интенсивности ураганов».

Но статья исследователей ураганов из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) опровергает эту идею. Они написали, что с помощью ядерной бомбы невозможно разрушить ураган, поскольку у нас нет достаточно мощных бомб и потому что взрывчатка не будет сдвигать давление окружающего воздуха более чем на долю секунды.

Как образуется ураган

Ураганы представляют собой обширные циклоны низкого давления со скоростью ветра более 74 миль в час (119 км/ч), которые образуются над теплой водой в середине Атлантического океана. Когда поднимается теплая влага, она высвобождает энергию, образуя грозы.

По мере создания новых гроз ветры поднимаются вверх и наружу, создавая вихрь. Затем облака образуются в верхних слоях атмосферы, когда теплый воздух конденсируется.

По мере того, как ветер дует, область низкого давления формируется над поверхностью океана и помогает питать циклоническую форму урагана.

Если какая-либо часть этого погодного цикла рассеивается - либо теплый воздух, либо область низкого давления - ураган теряет силу и разрушается.

Так, в 1959 году Джек Рид, метеоролог из Национальной лаборатории Сандиа, поднял вопрос о возможности разрушения ураганных погодных условий с помощью ядерного оружия.

Рид предположил, что ядерные взрывчатые вещества могут остановить ураганы, выталкивая теплый воздух из глаза бури, что позволит холодному воздуху занять его место. Это, подумал он, приведет к тому, что воздух низкого давления, подпитывающий шторм, рассеет и в конечном итоге ослабит ураган.

Рид предложил два способа доставки ядерного оружия в глаза урагана.

«Доставка не должна представлять особых проблем», - писал Рид .

Первым способом доставки, по его словам, будет воздушный сброс, хотя «более подходящая доставка будет с подводной лодки».

Подводная лодка, по его словам, может "проникнуть сквозь глаз урагана под водой" и "запустить ракетное устройство", прежде чем погрузиться в безопасное место.

Ураганы слишком мощные

Но согласно статье исследователей NOAA , есть две проблемы с идеей Рида.

Главным образом потому, что ураганы чрезвычайно мощны: полностью сформированный ураган выделяет столько же энергии, сколько и взрыв 10-мегатонного ядерного оружия каждые 20 минут . Это более чем в 666 раз больше, чем бомба, которую США сбросили на Хиросиму, Япония, в 1945 году.

Таким образом, чтобы соответствовать энергетической силе урагана, нужно было бы сбрасывать почти 2000 подобных бомб в час.

Даже самой большой из когда-либо взорвавшихся ядерных бомб - 50-мегатонной водородной бомбы, которую русские взорвали над Северным Ледовитым океаном в 1961 году - было бы недостаточно.

Более того, в статье NOAA говорится, что после того, как первоначальный удар высокого давления взрывчатого вещества переместится наружу, давление окружающего воздуха в урагане вернется к тому же состоянию низкого давления, в котором оно было раньше. И ударная волна, создаваемая ядерным оружием, распространяется быстрее скорости звука.

Поэтому, если бы мы не смогли взорвать ядерную взрывчатку в урагане на постоянной основе, мы не смогли бы рассеять воздух низкого давления, который поддерживает шторм.

Скажем, например, что мы хотели уменьшить ураган 5-й категории, такой как Катрина (при скорости около 175 миль в час; 280 км/ч), до шторма 2-й категории (при скорости около 100 миль в час). В статье NOAA говорится, что нам нужно добавить более полмиллиарда тонн воздуха в ураган с диаметром глаза 25 миль (40 км). Ядерная бомба не может этого сделать.

«Трудно представить практический способ перемещения такого количества воздуха вокруг», - пишут специалисты.

Кроме того, даже ураган 2-й категории может опустошить инфраструктуру и разрушить имущество, если попадет на берег.

Ядерные осадки

В статье NOAA также говорится, что если бы мы могли уничтожить ураган, радиоактивные осадки распространились бы далеко за пределы урагана.

«Этот подход игнорирует проблему, заключающуюся в том, что выпущенные радиоактивные осадки довольно быстро переместятся с попутными ветрами, чтобы повлиять на земельные участки и вызвать разрушительные экологические проблемы», - пишут авторы.

Земли, загрязненные осадками, могут стать необитаемыми. После того, как Чернобыльская АЭС взорвалась в 1986 году и распространила токсичное излучение в воздух, люди были вынуждены покинуть территорию площадью 1500 квадратных миль.

Если бы США попытались разрушить ураган с помощью ядерного оружия, радиоактивные осадки могли бы распространиться на островные государства в Карибском бассейне или государства, граничащие с Мексиканским заливом, пишет ScienceAlert.

«Излишне говорить, что это не очень хорошая идея», - заключает статья NOAA.