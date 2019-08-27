Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 АВГ, 23:55 МСК
USD (ЦБ)    66,4127
EUR (ЦБ)    73,6583

28 АВГ, 23:55 МСК
USD (ЦБ)    66,4127
EUR (ЦБ)    73,6583

Вот что случится, если обстрелять ураган ядерными бомбами

27.08.2019 18:55
Комментарии
Вот что случится, если обстрелять ураган ядерными бомбами

"Почему бы нам не взорвать их?" - спросил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, говоря об ураганах.

Трамп выступал за ядерное решение уничтожения тропических штормов, обрушившихся на юго-восток США.

Источники, которые слышали личные высказывания президента, утверждают, что Трамп спросил высокопоставленных чиновников что-то вроде: «Они начинают формироваться у берегов Африки, когда они движутся через Атлантику, мы бросаем бомбу в глаз урагана и это нарушает его. Почему мы не можем этого сделать?»

Концепция ядерного уничтожения урагана не нова: в конце 1950-х годов один ученый высказал идею использования ядерных взрывчатых веществ для «изменения путей и интенсивности ураганов».

Но статья исследователей ураганов из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) опровергает эту идею. Они написали, что с помощью ядерной бомбы невозможно разрушить ураган, поскольку у нас нет достаточно мощных бомб и потому что взрывчатка не будет сдвигать давление окружающего воздуха более чем на долю секунды.

Как образуется ураган

Ураганы представляют собой обширные циклоны низкого давления со скоростью ветра более 74 миль в час (119 км/ч), которые образуются над теплой водой в середине Атлантического океана. Когда поднимается теплая влага, она высвобождает энергию, образуя грозы.

По мере создания новых гроз ветры поднимаются вверх и наружу, создавая вихрь. Затем облака образуются в верхних слоях атмосферы, когда теплый воздух конденсируется.

По мере того, как ветер дует, область низкого давления формируется над поверхностью океана и помогает питать циклоническую форму урагана.

Если какая-либо часть этого погодного цикла рассеивается - либо теплый воздух, либо область низкого давления - ураган теряет силу и разрушается.

Так, в 1959 году Джек Рид, метеоролог из Национальной лаборатории Сандиа, поднял вопрос о возможности разрушения ураганных погодных условий с помощью ядерного оружия.

Рид предположил, что ядерные взрывчатые вещества могут остановить ураганы, выталкивая теплый воздух из глаза бури, что позволит холодному воздуху занять его место. Это, подумал он, приведет к тому, что воздух низкого давления, подпитывающий шторм, рассеет и в конечном итоге ослабит ураган.

Рид предложил два способа доставки ядерного оружия в глаза урагана.

«Доставка не должна представлять особых проблем», - писал Рид .

Первым способом доставки, по его словам, будет воздушный сброс, хотя «более подходящая доставка будет с подводной лодки».

Подводная лодка, по его словам, может "проникнуть сквозь глаз урагана под водой" и "запустить ракетное устройство", прежде чем погрузиться в безопасное место.

Ураганы слишком мощные

Но согласно статье исследователей NOAA , есть две проблемы с идеей Рида.

Главным образом потому, что ураганы чрезвычайно мощны: полностью сформированный ураган выделяет столько же энергии, сколько и взрыв 10-мегатонного ядерного оружия каждые 20 минут . Это более чем в 666 раз больше, чем бомба, которую США сбросили на Хиросиму, Япония, в 1945 году.

Таким образом, чтобы соответствовать энергетической силе урагана, нужно было бы сбрасывать почти 2000 подобных бомб в час.

Даже самой большой из когда-либо взорвавшихся ядерных бомб - 50-мегатонной водородной бомбы, которую русские взорвали над Северным Ледовитым океаном в 1961 году - было бы недостаточно.

Более того, в статье NOAA говорится, что после того, как первоначальный удар высокого давления взрывчатого вещества переместится наружу, давление окружающего воздуха в урагане вернется к тому же состоянию низкого давления, в котором оно было раньше. И ударная волна, создаваемая ядерным оружием, распространяется быстрее скорости звука.

Поэтому, если бы мы не смогли взорвать ядерную взрывчатку в урагане на постоянной основе, мы не смогли бы рассеять воздух низкого давления, который поддерживает шторм.

Скажем, например, что мы хотели уменьшить ураган 5-й категории, такой как Катрина (при скорости около 175 миль в час; 280 км/ч), до шторма 2-й категории (при скорости около 100 миль в час). В статье NOAA говорится, что нам нужно добавить более полмиллиарда тонн воздуха в ураган с диаметром глаза 25 миль (40 км). Ядерная бомба не может этого сделать.

«Трудно представить практический способ перемещения такого количества воздуха вокруг», - пишут специалисты.

Кроме того, даже ураган 2-й категории может опустошить инфраструктуру и разрушить имущество, если попадет на берег.

Ядерные осадки

В статье NOAA также говорится, что если бы мы могли уничтожить ураган, радиоактивные осадки распространились бы далеко за пределы урагана.

«Этот подход игнорирует проблему, заключающуюся в том, что выпущенные радиоактивные осадки довольно быстро переместятся с попутными ветрами, чтобы повлиять на земельные участки и вызвать разрушительные экологические проблемы», - пишут авторы.

Земли, загрязненные осадками, могут стать необитаемыми. После того, как Чернобыльская АЭС взорвалась в 1986 году и распространила токсичное излучение в воздух, люди были вынуждены покинуть территорию площадью 1500 квадратных миль.

Если бы США попытались разрушить ураган с помощью ядерного оружия, радиоактивные осадки могли бы распространиться на островные государства в Карибском бассейне или государства, граничащие с Мексиканским заливом, пишет ScienceAlert.

«Излишне говорить, что это не очень хорошая идея», - заключает статья NOAA.

Комментировать (без регистрации)
Трамп хочет бороться с ураганами, используя ядерные бомбы
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?

Пенсия в один клик. Какие новые суперсервисы предлагают российским гражданам на портале госуслуг?
События и факты

В добрые руки. Как Минсельхоз будет возвращать в оборот заброшенные участки сельхозземель?

В добрые руки. Как Минсельхоз будет возвращать в оборот заброшенные участки сельхозземель?
Экономика

Допуск к шельфу. Власти планируют привлечь российских и иностранных инвесторов к нефтедобыче в Арктике

Допуск к шельфу. Власти планируют привлечь российских и иностранных инвесторов к нефтедобыче в Арктике
Экономика

Турция и Китай выбирают российские истребители, в Арктике прибавилось российской земли и другие новости

Турция и Китай выбирают российские истребители, в Арктике прибавилось российской земли и другие новости
События и факты

«Кадровая яма». Что происходит с квалификаций работников на рынке труда в России?

«Кадровая яма». Что происходит с квалификаций работников на рынке труда в России?
Исследования

Под российским крылом. Зачем Эрдоган встречается с Путиным на международном авиасалоне в Москве?

Под российским крылом. Зачем Эрдоган встречается с Путиным на международном авиасалоне в Москве?
Политика

Узнай, страна

В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля

В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля

Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты

Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты

В Калининграде передали заказчику построенный траулер и заложили следующий – самый крупный в России

В Калининграде передали заказчику построенный траулер и заложили следующий – самый крупный в России

В Ставропольском крае стартует строительство крупного газохимического комплекса за 120 млрд рублей

В Ставропольском крае стартует строительство крупного газохимического комплекса за 120 млрд рублей

Новости дня

23:49 Лирохвост – птица, которая способна имитировать практически любой звук Лирохвост – птица, которая способна имитировать практически любой звук Видео
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
Экология или политика? Зачем европейцы отказываются от Северного морского пути в российской Арктике?
22:40 Минэкономразвития представило прогноз по курсу доллара до 2024 года Минэкономразвития представило прогноз по курсу доллара до 2024 года
22:14 Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным
22:00 На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА» На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА»
21:34 Медведев назвал цели нового трехлетнего бюджета России Медведев назвал цели нового трехлетнего бюджета России
20:54 Названы цены на аэротакси в Москве Названы цены на аэротакси в Москве
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
Дать стране угля. Как власти будут помогать шахтерам и менять ситуацию в угольной отрасли России?
20:28 Полпредство на Дальнем Востоке перенесено на остров Русский Полпредство на Дальнем Востоке перенесено на остров Русский

Узнай, страна!

15:35 В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля В Ростовской области расширили производство фирменных чипсов из местного картофеля
Ипотечный бум. В каких регионах России больше всего вырос долг граждан по ипотеке?
Ипотечный бум. В каких регионах России больше всего вырос долг граждан по ипотеке?
12:17 Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты Тамбовские больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат новые рентгенаппараты
27 АВГ, 08:07 Предприниматель, стань победителем всероссийской премии «Экспортер года» Предприниматель, стань победителем всероссийской премии «Экспортер года»
23 АВГ, 13:03 В правительстве Астраханской области обучают новое поколение управленцев В правительстве Астраханской области обучают новое поколение управленцев
22 АВГ, 14:14 Ивэнерго обеспечил электроснабжение завода по производству бетона Ивэнерго обеспечил электроснабжение завода по производству бетона
20 АВГ, 10:49 В Астраханской области реализуют стратегические проекты для экономического развития региона и России В Астраханской области реализуют стратегические проекты для экономического развития региона и России
Вкалывают роботы – счастлив человек? Как россияне относятся к развитию робототехники в стране?
Вкалывают роботы – счастлив человек? Как россияне относятся к развитию робототехники в стране?
19 АВГ, 13:28 Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России Опыт Астраханской области в развитии дворового спорта будут распространять по всей России
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Seldon news
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter