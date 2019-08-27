В России не поддержали идею сна в рабочее время

В России большинство (60%) работодателей не видят смысла в поддержке идеи, суть которой состоит в перерыве на дневной сон в рабочее время. Как отмечает РИА Новости со ссылкой на итоги опроса сервиса Superjob, за эту идею проголосовали только представители молодежи в возрасте до 24 лет (больше 50%). Однако большая часть работодателей отдых в дневное время не поддерживает (57%). Как отмечают эксперты, тех, кому не нужна сиеста, также больше, чем тех, кому эта идея интересна: 44% и 38% соответственно.