Лавров назвал условия встречи в "нормандском формате"

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условия, при которых можно планировать встречу в "нормандском формате". По его словам для начала необходимо соблюсти те договоренности, которые были определены на прошлом саммите, в частности, обеспечить разведение сил и средств на Донбассе. Также, прежде чем собирать "нормандский формат" нужно понять, как именно новое руководство Украины относится к минским договоренностям.

Выполнение решений и договоренностей, принятых группой во время прошлых встреч, по мнению Лаврова, необходимо для того, чтобы не подорвать авторитет "нормандского формата". И только после этого можно говорить о возобновлении контактов и организации очередной встречи представителей стран-участниц данного формата, пишет РИА Новости.