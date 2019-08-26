В компании Nord Stream 2 AG рассказали, что газопровод «Северный поток – 2» реализован на 75%. Отмечается, что проект сейчас строится в России и Германии.

В Nord Stream 2 AG подчеркнули, что по дну Балтийского моря в водах РФ, Финляндии, Швеции и Германии проложено свыше 1 800 километров газопровода, составляя 75% от общей протяженности «Северного потока – 2». Уточняется, что компания принялась за укладку оставшихся 25% газопровода, передает «Газета.Ru».