Трамп хочет бороться с ураганами, используя ядерные бомбы

Глава США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о том, что ядерные бомбы можно использовать в борьбе против ураганов. Как информирует РИА Новости, эту идею он уже обсуждал с чиновниками, которые отвечают за нацбезопасность страны.

«Мы бросаем бомбу в глаз урагана, и она ликвидирует его. Почему мы не можем этого сделать?», — задается вопросом Трамп.

Что касается ответной реакции, то, как рассказал собеседник из Белого дома, в Администрации от этой затеи главы государства были в шоке.