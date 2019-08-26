Трамп хочет бороться с ураганами, используя ядерные бомбы
26.08.2019 11:14
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Глава США Дональд Трамп вновь поднял вопрос о том, что ядерные бомбы можно использовать в борьбе против ураганов. Как информирует РИА Новости, эту идею он уже обсуждал с чиновниками, которые отвечают за нацбезопасность страны.
«Мы бросаем бомбу в глаз урагана, и она ликвидирует его. Почему мы не можем этого сделать?», — задается вопросом Трамп.
Что касается ответной реакции, то, как рассказал собеседник из Белого дома, в Администрации от этой затеи главы государства были в шоке.
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