Британиия предложила отказаться от доллара

Мир должен отказаться от доллара в качестве резервной валюты. С таким заявлением выступил глава Банка Англии Марк Карни. По его словам, использование в качестве резервной валюты американского доллара связано с большим риском. При этом Карни предложил создать новую электронную валюту, основанную на мировой корзине товаров, так как многополярному миру, просто необходима единая многополярная валюта.

Карни считает, что торговые войны, которые ведет США, затрагивают не только страны, вовлеченные в их участие, но и страны, которые никаким образом к этим войнам отношения не имеют. Также, введение единой электронной валюты поможет сбалансировать мировую финансовую систему, ведь в настоящее время многие страны установили нулевую или отрицательную процентную ставку, в то время как США, и некоторые другие страны, поддерживают положительную ставку, пишет РИА Новости.