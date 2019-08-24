Дональд Туск предложил пригласить Украину на следующий саммит G7

Во время пресс-конференции в преддверии саммита G7, который пройдет с 24 по 26 августа во французском Биаррице, глава Европейского Совета Дональд Туск высказал свое мнение по вопросу возможного возвращения России в группу. По его словам он не может согласиться на присутствие России и работе группы в формате G8. Туск напомнил, что в то время, когда Россию только пригласили участвовать в работе группы, члены G7 полагали, "что она последует по пути либеральной демократии, прав человека и верховенства закона". Но, продолжил политик, в настоящее время этого не произошло.

Туск снова обвинил Россию в оккупации Крымского полуострова, а также в провокации в Азовском море. Он счиает, что Россию не нужно приглашать на следующий саммит G7. Вместо этого, будет лучше пригласить в качестве гостя Украину, в лице ее нового президента Владимира Зеленского для того, чтобы "услышать его мнение", пишет РИА Новости.