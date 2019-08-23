«Нафтогаз» предложил жителям Украины запастись газом на зиму

Андрей Коболев, глава «Нафтогаза», рассказал, что компания запускает реализацию нового продукта под названием «газовый запас» для украинских граждан. Этот продукт предусматривает, что жители страны смогут заранее купить требуемые объемы газа на зимний период, до 25 тыс. куб. м, по «летней» стоимости в 4874,42 гривны. Топливо, купленное по фиксированной цене, можно будет использовать в зимой, когда стоимость газа дорожает.

В «Нафтогазе» посчитали, что эта схема сэкономит до 25% бюджета украинского населения, нежели чем они приобретали бы газ по фактическим зимним ценам. Отмечается, что подобное предложение будет действовать до 25 сентября.

Корольчук считает, что эта схема реализации газа должна заинтересовать Антимонопольный комитет Украины, чтобы выяснить, имеет ли право «Нафтогаз» продавать топливо со скидкой. Кроме того, если такая схема приведет к прямым убыткам компании, тогда у Генеральной прокуратуры появится повод для проведения проверок.

Корольчук добавил, что реализовывать газ по скидке «Нафтогаз» планирует из подземных хранилищ, куда закачивается не только импортное топливо, но и добываемый на территории Украины газ, который гораздо дешевле поставляемого топлива из стран Евросоюза. Он заключил, что именно за счет государственного газа и государственных денег компания «Нафтогаз» может проводить подобные акции, выступая благотворителем, пишет ТАСС.