Moody’s ухудшило прогноз роста ВВП России

Международное рейтинговое агентство Moody's опубликовало свой прогноз роста ВВП РФ на 2019 год. Так, ранее, аналитики прогнозировали рост ВВП страны по итогам текущего года на уровне 1,6%, но теперь, данный прогноз понижен до 1,2%. Также, согласно новому прогнозу экспертов агентства, рост российского ВВП РФ в 2020 году составит 1,5%. Что же касается инфляции, по по оценкам специалистов в 2019 году она достигнет 4,6%, а уже в 2020 году снизится до 4%, пишет ТАСС.