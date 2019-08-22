В Кремле идею Трампа о приобретении Гренландии назвали «международным шопингом»

Комментируя идею американского президента Дональда Трампа о покупке Гренландии, Дмитрий Песков заявил, что Кремль не интересуется «международным шопингом». Официальный представитель российского главы добавил, что этот вопрос напрямую относится к отношениям США и Дании, и Россия не хотела бы в них вмешиваться. Также он отметил, что очень похоже на то, будто между этими странами «пробежала черная кошка», но при этом еще раз подчеркнул, что этот вопрос не относится к России, передает «Ведомости».