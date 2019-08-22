На Украине троих осужденных граждан России готовят к обмену

К юридической стороне обмена готовят задержанных на Украине троих граждан Российской Федерации. Валентин Рыбин, их защитник, сегодня рассказал об этом. Уточняется, что речь идет о следующих заключенных – Одинцов, Баранов и Мефедов.

Адвокат сообщил, что в скором времени состоится обмен пленными. Рыбин добавил, что к обмену могут подготовить и других российских граждан, однако их имена адвокат не назвал.

Напомним, что на Украине Баранова и Одинцова обвинили в госизмене и дезертирстве, приговорив их к 13 и 14 годам заключения, а Мефедова признали виновным в сепаратизме по делу о трагедии в Одессе, которая произошла 2 мая 2014 года, сообщает «Газета.Ru».