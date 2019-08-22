Армия Сирии заняла крупнейший оплот террористов в Идлибе Хан-Шейхун

Сирийская армия заняла населенный пункт Хан-Шейхун, расположенный в провинции Идлиб, о чем в разговоре с РИА Новости проинформировал свой местный источник. По словам собеседника, сейчас проходят операции, направленные на зачистку и разминирование территории.

До этого сообщалось о том, что войска Башара Асада смогли взять под свой контроль эту точку, отбив основные позиции и, таким образом, отрезав пути, по которым боевики получали снабжение.

Напомним, что Хан-Шейхун является крупнейшей базой, которую занимают террористы в южном направлении Идлиба.