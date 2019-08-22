Гиперзвуковое оружие поступит в распоряжение США «в ближайшее время»

В Пентагоне рассказали о том, когда США планируют получить на вооружение гиперзвуковое оружие. Как передает Газета.ру со ссылкой на ТК Fox News, представитель ведомства и министр обороны Марк Эспер заявил, что это произойдет в «ближайшее время». «Наверное, вопрос пары лет», — уточнил он.

Напомним также, что ранее СМИ сообщали о том, что американцы провели испытания ракеты, которая в свое время была запрещена ДРСМД.