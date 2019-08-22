На Украине журналист призывает украинцев готовиться к объявлению войны России

Украина должна делать все, чтобы в безболезненном режиме полностью прервать все отношения с российской стороной и привести себя в состояние готовности к «объявлению войны». Как передает РИА Новости, с таким заявлением в разговоре с местным СМИ выступил главный редактор сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов. В качестве примера он назвал объекты атомной энергетики, которые до сих пор имеют зависимость от российских поставок. Но при этом, по словам журналиста, если отношения разорвать окончательно сегодня, то это приведет к «параличу» Украины.