Зеленский заявил, что Россия может вернуться в G8 только после «возвращения» Крыма Украине

Украинский глава Владимир Зеленский высказался по поводу возможного возвращения России в состав «Большой восьмерки». Как передает РИА Новости, на своей странице в Facebook глава Украины заявил, что G8 для российской стороны станет доступна только после того, как Крым «вернется» в состав Украины, а в Донбассе буде остановлен конфликт. Кроме этого, Зеленский отметил, что этот шаг, а также освобождение украинцев из тюрем РФ будет свидетельствовать о том, что Москва готова к тому, чтобы «занять свое место в повестке дня высокой дипломатии».