Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров

Врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов рассказал о ситуации с лесными пожарами в России. Так, в настоящее время площадь пожаров составляет около 1,121 млн гектаров, при этом 1,013 млн гектаров — это труднодоступные территории, тушение возгорания на которых связано со значительными трудностями. Тем не менее, Клинов называет ситуацию с лесными пожарами в Сибири стабильной, хотя в Красноярском крае, Якутии, Бурятии и Иркутской области все еще сохраняется режим ЧС.

При этом называется и сумма экономического ущерба, которая была предварительно оценена специалистами. По словам Клинова, ущерб от лесных пожаров на текущий год составляет порядка 7 млрд рублей. Однако эта цифра не является окончательной, так как необходимо визуально оценить как сильно пострадали от пожара те или иные территории, погибли ли насаждения и нужно ли их восстанавливать и в каком объеме, а также степень вреда причиненного древесине, пишет РИА Новости.