Шелковица-фонтан в Черногории

На нашей планете происходят невероятные явления, поражающие своей красотой и необычностью. Особого внимания заслуживает фонтан, который создала сама природа. В населенном пункте Диноша, находящемся в Черногории растет дерево семейства Тутовые, которое в народе называют шелковицей. Местные жители периодически наблюдают необычайную природную аномалию: во время ливней дерево превращается в фонтан. Из отверстия в его стволе изливается сильный поток воды.

Ученые объясняют данное явление очень просто. Под шелковицей есть много подземных источников, которые в сезон дождей переполняются и «выходят» на поверхность из-за избыточного давления. Вода поднимается по пустотам, находящимся в шелковице, на высоту 1,5 метра

Живой фонтан функционирует уже четверть века. Этот природный процесс довольно-таки распространен. В эстонской деревне с названием Тухала находится Ведьмин колодец, который после проливных дождей фонтанирует несколько дней.

Исследователи определили, что под сооружением имеется подземная река. В замкнутом русле создается мощное давление из-за усиленных осадков, и вода начинает прорываться наружу. Она бьет из колодца сильным ключом. Высота такого фонтана может составлять 2 метра. Обычно из колодца извергается сто литров воды в секунду.

Эстонцы верят, что в данной местности под землей обитают ведьмы, которые принимаются за водные процедуры, как только начинается дождик. Они парятся и усиленно бьют друг друга вениками. От подобного переполоха якобы и возникает фонтан.