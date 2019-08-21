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Минздрав назвал способы борьбы со стрессом

21.08.2019 11:59
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Минздрав назвал способы борьбы со стрессом

Эксперты Министерства здравоохранения рекомендуют россиянам вести здоровый образ жизни и придерживаться правильного питания, чтобы справляться со стрессовыми ситуациями и снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Минздрав поясняет, что стресс представляет собой особое состояние, возникающее как реакция на события или требования, с которыми человеку трудно справиться. Это состояние может привести к возникновению таких болезней, как гипертония, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма и язвенная болезнь.

В ведомстве рассказали, чтобы справляться с ежедневным стрессом нужно хорошо высыпаться, чередовать периоды напряженной работы и отдыха, выделять время для релаксации. Аутотренинги, йога и регулярный отдых, особенно на природе, также помогают в борьбе со стрессом.

Чтобы справиться с сильным эмоциональным напряжением в ведомстве советуют прибегать к физической активности, а вот курение и употребление спиртных напитков лучше избегать.

Также в Министерстве здравоохранения разработали и рекомендации по питанию, например, к приему пищи следует относиться как к периоду отдыха и не есть на ходу. Для поднятия настроения эксперты советуют кушать такие продукты как орехи, бананы, имбирь и шоколад, пишет РБК.

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