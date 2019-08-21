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Сборка приборов с применением промышленных роботов будет показана на МАКС-2019

21.08.2019 11:43
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Сборка приборов с применением промышленных роботов будет показана на МАКС-2019

Холдинг РКС покажет гостям своего стенда сборку некоторых приборов с применением промышленных роботов. Этот показ пройдет в рамках экспозиции «цифрового производства» на МАКС-2019. Официальный представитель РКС сообщил об этом вчера.

Представитель также сказал, что гостям стенда будет показана процедура сборки приборов с применением промышленных роботов для телеметрических, командно-измерительных систем, а также высокоскоростных радиолиний. Уточняется, что моноблоки собираются из унифицированных модулей.

Гендиректор холдинга Евгения Нестерова рассказала, что демонстрируемая компьютерная модель сейчас внедряется в производство, чтобы исключить человеческую ошибку.

На экспозиции «Машина времени» гости увидят сервисы мониторинга и прогнозирования состояния объектов с помощью данных дистанционного зондирования Земли, навигации, связи и новейших VR-технологий. Также они могут ознакомиться с разработками в сфере геоинформационных технологий и сервисов, включая сервисы аналитики, которые основываются на данных, поступающих от космических систем навигации, связи и дистанционного зондирования Земли.

В общей сложности холдинг РКС на выставке покажет около 250 экспонатов. Экспозиции выставочного комплекса на МАКС-2019 будут доступны с 27 августа по 1 сентября, пишет ТАСС.

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