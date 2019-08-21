Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что без модернизации первичного звена здравоохранения не получится снизить количество инфарктов и инсультов. По его словам, в этом звене наблюдается провал.

Также Путин отметил, что по России, в целом, целевые показатели достигнуты. Однако он заявил, что данные, которые у него есть после встречи с людьми и общения с народом посредством «прямой линии» говорят об обратном, что в действительности это не так.

Президент поручил ведомству разработать региональные программы, нацеленные на модернизацию первичного здравоохранения в регионах. Уточняется, что организовать подготовку соответствующих программ нужно до 1 июля 2020 года, передает «Газета.Ru».