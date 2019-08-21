В Госдуме предложили ввести "первосентябрьский капитал"

В России предлагают создать программу "Первосентябрьский капитал", с помощью которой родители смогут получать денежные выплаты на подготовку детей к школьному учебному году. С такой инициативой в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой выступил заместитель главы комитета Государственной думы РФ по образованию и науке Борис Чернышов.

По его словам, не все семьи могут позволить себе собрать ребенка в школу. Особенно это касается регионов и тех семей, в которых несколько детей школьного возраста. Поэтому Чернышов предлагает компенсировать расходы на подготовку к школе с помощью новой программы "Первосентябрьский капитал". Тем не менее, он не уточняет, какая конкретно сумма должна быть выделена на эти цели, пишет РИА Новости.