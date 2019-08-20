Россия увеличила поставки нефти в США

Управления энергетической информации США опубликовало данные, согласно которым поставки российской нефти в Штаты за первые пять месяцев текущего года увеличились почти в три раза, если сравнить данный показатель с 2018 годом. Так, за указанный период в США поступило порядка 19,94 млн барр. российской нефти, тогда как в прошлом году общий объем поставок за первые пять месяцев составлял 6,67 млн барр. Данное увеличение, по мнению экспертов, произошло из-за наложения санкционных ограничений на Венесуэлу. Причем, Управление учитывает страну происхождения нефти, а не ту страну которая эту нефть поставляет.

Та же картина наблюдается и с поставками российских нефтепродуктов. Согласно статистическим данным за период с января по май 2019 года в США поставлено порядка 61,75 млн барр. российских нефтепродуктов, а за аналогичный период 2018 года на рынок США поступило 53,82 млн барр., пишет РБК.