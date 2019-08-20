Рособрнадзор не намерен запрещать использовать телефоны в школах

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов прокомментировал информацию о возможном запрете использовать мобильные телефоны в школах. По его словам, никто не собирается запрещать использование телефонов школьниками. Методические рекомендации, которые касаются правил использования в школах гаджетов и разработаны при участии Роспотребнадзора, не содержат запрета на их использование, а только дают рекомендации по правильному использованию гаджетов для того, чтобы не нарушать учебный процесс и не мешать как детям, таки и педагогам. В частности, в одном из пунктов Методических рекомендаций прописана необходимость переводить мобильные телефоны в беззвучный режим при входе в учебное заведение, пишет ТАСС.