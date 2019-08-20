Назван возможный кандидат на пост посла США в России
Американское издание The New York Times, ссылаясь на собственный источник информации в администрации Белого дома, сообщает, что президент США Дональд Трамп определился с кандидатом на должность посла США в России. По информации издания им может стать первый заместитель государственного секретаря Джон Салливан.
Как отмечает издание, если его кандидатуру согласует верхняя палата Конгресса США, то он займет должность посла США в России, которую в данным момент занимает Джон Хантсман. Ранее, Хантсман подал президенту США прошение об отставке. По имеющейся информации, распространенной американскими СМИ, он собирается баллотироваться на пост губернатора штата Юта, пишет РБК.
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