Продолжительность жизни россиян увеличилась до 73,7 года

На совещании президента России Владимира Путина с Правительством по вопросам здравоохранения министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила об увеличении продолжительности жизни россиян. Так, по ее данным, в первом полугодии текущего года продолжительность жизни в России составила 73,7 года, что на 0,8 года превышает аналогичные показатели 2018 года. Увеличение показателя по словам Скворцовой произошло из-за сокращения смертности на 28,4 тыс. человек за первое полугодие этого года.

Министр подчеркнула, что если за второе полугодие текущего года продолжительность жизни россиян не снизится, то это будет означать, что стране удалось достичь показателей, запланированных в рамках национального проекта "Здравоохранение" на 2020 год.

Напомним, что согласно национальному проекту "Здравоохранение" планируется увеличить среднюю продолжительность жизни в России до 78 лет к 2024 году, а уже 2030 году данный показатель, согласно программе нацпроекта, должен достичь уровня в 80 лет, пишет ТАСС.