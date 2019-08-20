ЦБ отреагировал на предложение о блокировке банковских карт

Специалисты Банка России прокомментировали предложение коммерческих организаций о блокировке банковских карт клиентов на 30 дней при обнаружении подозрительных транзакций по счетам. По мнению экспертов регулятора, такая мера не является эффективной, так как злоумышленники, которые смогли перечислить денежные средства с карт держателей, могут воспользоваться ими мгновенно.

Это подтверждают и результаты отчетов, основанных на статистике краж, согласно полученным данным, мошенники используют похищенные средства в течение нескольких часов. Поэтому, есть большая вероятность, что банки будут блокировать карты клиентов уже после того, как денежные средства с них были похищены злоумышленниками, пишет Российская газета.