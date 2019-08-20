Дмитрий Медведев уволил замглавы ПФР Алексея Иванова

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев принял решение уволить с поста зампредседателя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который в данные момент находится под следствием, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение главы кабмина. Причиной увольнения называется утрата доверия.

Согласно версии следствия, Иванов в период с 2017 по 2019 года принял от «неустановленных лиц» сумму за так называемое «покровительство». Ее размер составил минимум 4,4 млн рублей. При этом у него был помощник – подозреваемый в данный момент в посредничестве экс-сотрудник ФСБ Алексей Копейкин.